01.09.2019 - 07:50
Kadının gücü adına!
Adriana Lima, Numero Russia dergisinin ‘Kadını Güçlendirme’ sayısına kapak oldu.
Dergiye özel pozlar veren model, fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşarak, “Bu proje, kalıpları kırmak ve birbirimizi her gün daha da yukarı taşımak için burada olduğumuzu hatırlatmak içindir!” diye yazdı.
Zonguldak'ta İrem Derici konserinde faciadan dönüldüZonguldak'ın Alaplı ilçesinde, 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında düzenlenen İrem Derici konseri sırasında, faciadan dönüldü. Konser sonunda atılan havai fişeklerden biri, konseri organize eden firmaya ait olan ve içerisinde havai fişeklerin olduğu öne sürülen minibüse isabat etti. Yanan minibüs itfaiyenin kısa sürede müdahalesiyle söndürüldü.