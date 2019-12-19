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19.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

‘KADINLAR AYDINLANACAK’

‘Atiye’ dizisinin başrolü Beren Saat, “Proje bir kadının aydınlanma hikayesi... Çok fazla insanın faydalanacağını hissediyorum” dedi

‘KADINLAR AYDINLANACAK’

Beren Saat ve Mehmet Günsür’ün başrolünü paylaştığı ‘Atiye’nin galası, Beykoz Kundura Fabrikası’nda yapıldı. Netflix’te yayınlanacak dizinin ilk bölümünün izlendiği geceye, ünlü isimler akın etti. Günsür’le oynadığı için kendini çok şanslı hissettiğini söyleyen Saat, “Atiye bir kadının aydınlanma hikayesi, çok fazla insanın faydalanacağını hissediyorum. Ressamı oynamak çok güzeldi” dedi.

Bu dizinin daha önce rol aldığı hiçbir yapıma benzemediğini anlatan oyuncu, eşi Kenan Doğulu’nun gelen projelere karışmadığını, kendisinin karar verdiğini söyledi. Dizide arkeoloğu canlandıran Günsür ise, “Çok keyifli bir roldü. Yaptığımız işi sevdik, daha önce de arkeolojiyle uğraşmıştım” şeklinde konuştu. Gecenin sürprizi ise sahneye çıkan Kenan Doğulu oldu.

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Cadde Yazarları

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