MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeKadınlara destek!
03.09.2019 - 07:50

Kadınlara destek!

Eva Longoria, yönetmenlik ve prodüktörlüğe geçtiğinden beri hemcinslerine destek olduğunu söyledi

Kadınlara destek!

ABD’li aktris Eva Longoria, Stellar dergisine konuk oldu. 44 yaşındaki oyuncu, prodüktör ve yönetmen olarak hemcinslerine destekte bulunduğunu belirterek, “Böyle bir pozisyonda bir kapıdan geçmek ve o kapıyı kalan diğer kadınlar için açık bırakmanız gerekiyor. Lider ya da güçlü durumdaysanız, kadınları genelde erkeklerin yer aldığı ve hiç de geleneksel olmayan yerlere getirebilirsiniz” dedi.

Jose Baston ile evliliğinden de söz eden Longoria, “Tamamen saygıya bağlı. Birbirimizin hedeflerini ve hayallerini destekliyoruz” şeklinde konuştu.

2 Eylül 2019 Magazin Haberleri.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Bağımlılık yaparım

Bağımlılık yaparım

Unutulmaz gece

Unutulmaz gece

‘Psikopatı oynamak isterim’

‘Psikopatı oynamak isterim’

‘Cennetime Geldim’ çıktı

‘Cennetime Geldim’ çıktı

Sıradaki Haber