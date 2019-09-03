Kadınlara destek!

ABD’li aktris Eva Longoria, Stellar dergisine konuk oldu. 44 yaşındaki oyuncu, prodüktör ve yönetmen olarak hemcinslerine destekte bulunduğunu belirterek, “Böyle bir pozisyonda bir kapıdan geçmek ve o kapıyı kalan diğer kadınlar için açık bırakmanız gerekiyor. Lider ya da güçlü durumdaysanız, kadınları genelde erkeklerin yer aldığı ve hiç de geleneksel olmayan yerlere getirebilirsiniz” dedi.

Jose Baston ile evliliğinden de söz eden Longoria, “Tamamen saygıya bağlı. Birbirimizin hedeflerini ve hayallerini destekliyoruz” şeklinde konuştu.