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25.12.2019 - 07:50 | | LALE DANIŞMAN

Kadınlardan ilham aldılar

‘She’s Mercedes’ platformu, Ulus 29’da gerçekleşen davetle tanıtıldı.

Kadınlardan ilham aldılar

‘She’s Mercedes’ platformu, Ulus 29’da gerçekleşen davetle tanıtıldı. Etkinliğe, Mercedes-Benz Türk kadın yöneticilerinin yanı sıra Ayfer Toprak, Didem Bağrıaçık, Hülya Eltemur, Milka Karaağaçlı İnce, Pınar Hotiç, Şahika Ercümen, Zeynep Üstünel ve Emine Bekdikhan gibi isimler katıldı. En iyiyi hedefleyen kadınların birbirlerine cesaret ve güç vermesini hedefleyen platform, rol model kadınlardan ilham aldı. Tanıtım organizasyonunda, moderatörlüğünü Özlem Güsar’ın gerçekleştirdiği söyleşilerde Ece Çiftçi, Dilara Koçak, Mehtap Elaidi ve Zeynep Selgur, konuşmacı olarak yer aldı. 

Magazin Bülteni (25.12.2019).
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Cadde Yazarları

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