Kadınları destekleyecek

Tüp bebek konusunda Türkiye’nin önde gelen ismi Prof. Dr. Teksen Çamlıbel, eğitim ve kültür alanında başarılı kadınları desteklemek ve tüp bebek hayalini maddi zorluklar nedeniyle gerçekleştiremeyen kadınlara yardımcı olmak amacıyla, Çamlıbel Vakfı’nı kurdu. Vakfın tanıtım daveti önceki akşam Les Ottomans Otel’de gerçekleşti. Gecenin onur konuğu, dünyanın ilk tüp bebeği Louise Brown, İngiltere’den gelerek hikayesini ve tecrübelerini konuklara aktardı. Etkinliğe, doktorlar, iş insanları, tanınmış simalar ve kadınlar ilgi gösterdi. Çamlıbel Vakfı aynı zamanda, eğitim bilim ve kültür alanlarında da, kadınların gelişimine katkıda bulunarak, topluma fayda sağlamayı hedefliyor.