11.08.2019 - 07:50| LALE DANIŞMAN
‘Kadınların hayatına dokundum’
Sosyal sorumluluk alanındaki verdiği desteklerle adını duyuran Aylin İşcan Yener’in Alfa Yayınları’nın hazırladığı ikinci kitabı ‘Acı Çekirdek’ eylül ayında piyasaya çıkıyor.
Hayattaki iniş çıkışlara vurgu yaptığını belirten yazar, “Yaşamımda bir kez bile acı çekirdeğe denk gelmeyen var mıdır? sorusuyla yola çıktığım kitabımda, kadınların hayatındaki zorluklara, yokuşlara, şiddete, baskıya ve tacize dikkat çektim” diye konuştu.
Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri başlıyor!Türkiye’nin bayrak taşıyıcı havayolu ve en değerli markası Türk Hava Yolları, Açıkhava konserleri ile müziğin dev isimlerini Harbiye Sahnesi’nde buluşturacak. Poll Production organizasyonuyla bu yıl ilki gerçekleşecek olan Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri, 21-30 Ağustos tarihleri arasında birbirinden değerli sanatçıları Harbiye’de ağırlayacak.