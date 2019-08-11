‘Kadınların hayatına dokundum’

Hayattaki iniş çıkışlara vurgu yaptığını belirten yazar, “Yaşamımda bir kez bile acı çekirdeğe denk gelmeyen var mıdır? sorusuyla yola çıktığım kitabımda, kadınların hayatındaki zorluklara, yokuşlara, şiddete, baskıya ve tacize dikkat çektim” diye konuştu.