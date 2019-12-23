23.12.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY
Kadınların yılı olsun
Funda Arar, Songül Sarpbaş imzalı kırmızı elbisesiyle Günay Restaurant’ta sahne aldı.
Şarkıcı, 2020 için, “Kadınların yılı olmasını diliyorum. Hemcinslerimin başarıları ve mutluluklarıyla geçsin. Yeni yılda kadın cinayetleri ve şiddeti duymak istemiyorum” dedi.
Mansur Yavaş'la ilgili rüşvet iddiası! Kılıçdaroğlu'ndan talimatCumhuriyet Halk Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü, CNN Türk'te Hakan Çelik'in sorularını yanıtladı. Ankara’da eski CHP milletvekili Sinan Aygün ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında yaşanan ‘rüşvet’ tartışmasına ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuyla ilgili haberinin olup bir şey yapmadığı iddialarına Öztrak'tan yanıt geldi.