16.12.2019 - 16:58 |
Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül paylaşımı
Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül ile fotoğrafını yayınladı.
Yeni dizisi 'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterine hayat veren eşi Neslihan Atagül ile poz veren Kadir Doğulu, "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım. Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz. Çok iyi iş oldu biliyorum. İzleyin" notunu yazdı.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.