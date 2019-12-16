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16.12.2019 - 16:58 |

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül paylaşımı

Kadir Doğulu, sosyal medya hesabından kendisi gibi oyuncu olan eşi Neslihan Atagül ile fotoğrafını yayınladı.

Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül paylaşımı

Yeni dizisi 'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterine hayat veren eşi Neslihan Atagül ile poz veren Kadir Doğulu, "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım. Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz. Çok iyi iş oldu biliyorum. İzleyin" notunu yazdı.

Kadir Doğuludan Neslihan Atagül paylaşımı

Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.
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