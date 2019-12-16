Kadir Doğulu'dan Neslihan Atagül paylaşımı

Yeni dizisi 'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterine hayat veren eşi Neslihan Atagül ile poz veren Kadir Doğulu, "Gittim, gördüm, sardım, öptüm, geldim. Lakin yine hasret kaldım. Artık akşam Nare’yi izleyip hasret gidereceğiz. Çok iyi iş oldu biliyorum. İzleyin" notunu yazdı.