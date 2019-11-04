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04.11.2019 - 12:03 |

Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım

Oyuncu çift Kadir Doğulu ile Neslihan Atagül, Boğaz turuna çıktı. Romantik anlarını takipçileriyle paylaşan Kadir Doğulu, eşi ile pozunu sosyal medya hesabından, "En güzelini almışım koluma, İstanbul Boğazı'nın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor" mesajıyla yayınladı.

Kadir Doğulu'dan romantik paylaşım

Kadir Doğulu, 2016 yılında meslektaşı Neslihan Atagül ile dünyaevine girmişti. Ünlü çiftin aşkları doludizgin devam ediyor. İkili, mutluluklarını sosyal medya hesaplarından takipçileriyle paylaşıyor.

Doğulu, Boğaz turuna çıktığı eşi ile pozunu, "En güzelini almışım koluma, İstanbul Boğazı'nın güzelliği bile dikkatimizi çekmiyor" notuyla yayınladı. Neslihan Atagül ise eşinin paylaşımına, "Manzaram bayağı iyi" yorumunu yapıp kalp emojisi ekledi.

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