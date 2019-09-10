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10.09.2019 - 12:16

Kadir İnanır canlı yayında Süleyman Turan'ı anlattı

Yeşilçam'ın ünlü ismi Sanatçı Süleyman Turan evinde geçirdiği kalp krizi sonucu 83 yaşında hayatını kaybetti. Turan'ın vefat haberi sevenlerini ve dostlarını derin bir üzüntüye boğdu. Yakın arkadaşı olan Kadir İnanır CNN TÜRK yanınında Süleyman Turan'ı anlattı.

Kadir İnanır canlı yayında Süleyman Turan'ı anlattı

Kadir İnanır, Süleyman Turan'ı şu sözlerle anlattı:

Benim çok sevdiğim kıymetli bir arkadaşımdı. Birçok filmde beraber çalıştık. Onun dışında Süleyman Turan Türk toplumuna verdiği katkılardan dolayı hepimizi çok onur kazandık.

'RESSAM, AKTÖR, EDEBİYATÇI, KOMPLE BİR SANATÇIYDI'
O her gittiği yerde güzel duygular saçan, güzel sözler söyleyen, herkesin sevdiği, hiç bir şeyi sorun yapmayan, hep içine atan, ressam, aktör, edebiyatçı, komple bir sanatçıydı.

'HİÇBİR ZAMAN ÖLMEYECEK GÖNLÜMÜZDE'
Biz onu çok seviyoruz. Hiçbir zaman ölmeyecek gönlümüzde. Türk halkı da onu hiçbir zaman unutmayacak.


10 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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