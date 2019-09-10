Kadir İnanır canlı yayında Süleyman Turan'ı anlattı

Kadir İnanır, Süleyman Turan'ı şu sözlerle anlattı:

Benim çok sevdiğim kıymetli bir arkadaşımdı. Birçok filmde beraber çalıştık. Onun dışında Süleyman Turan Türk toplumuna verdiği katkılardan dolayı hepimizi çok onur kazandık.

'RESSAM, AKTÖR, EDEBİYATÇI, KOMPLE BİR SANATÇIYDI'

O her gittiği yerde güzel duygular saçan, güzel sözler söyleyen, herkesin sevdiği, hiç bir şeyi sorun yapmayan, hep içine atan, ressam, aktör, edebiyatçı, komple bir sanatçıydı.

'HİÇBİR ZAMAN ÖLMEYECEK GÖNLÜMÜZDE'

Biz onu çok seviyoruz. Hiçbir zaman ölmeyecek gönlümüzde. Türk halkı da onu hiçbir zaman unutmayacak.





