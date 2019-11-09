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09.11.2019 - 12:20 |

Kadir İnanır dostlarıyla hasret giderdi

Türk sinemasının önemli jönlerinden Kadir İnanır, önceki gün yakın dostları ile buluşmak için geldiği İstinyePark'da objektiflere takıldı.

Kadir İnanır dostlarıyla hasret giderdi

Akşam saatlerinde alışveriş merkezine gelen ve Markalar Sokağı'nda bulunan Masa Restaurant'da dostları ile yemek yiyen Kadir İnanır, yemek sonrası bir süre daha oturarak dostlarıyla hasret giderdi.

Restoran çıkışı görüntülenen usta sanatçı, aracına yürüdüğü sırada çok sayıda hayranının ilgisiyle karşılaştı.

9 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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Cadde Yazarları

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