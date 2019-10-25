Kadir İnanır: Senaryolar yetersiz

"Beyazperdede sizi görecek miyiz?" sorusuna Kadir İnanır, "Projelere bağlı. Projeler güzel olmazsa göremeyeceksiniz. Çok güçlü senaryolar gelmesi lazım" cevabını verdi.

Senaryoların yetersiz olduğunu söyleyen usta sanatçı, "Bence yok gibi görünüyor ama yapılan bütün işlerde sansür var. Böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil bunlar" ifadelerini kullandı.