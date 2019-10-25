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25.10.2019 - 09:29 |

Kadir İnanır: Senaryolar yetersiz

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, önceki gün Arnavutköy’de görüntülendi. İstanbul’a yeni geldiğini söyleyen İnanır, "Yurt dışı seyahatim var, onu hallettikten sonra döneceğim" dedi.

Kadir İnanır: Senaryolar yetersiz

"Beyazperdede sizi görecek miyiz?" sorusuna Kadir İnanır, "Projelere bağlı. Projeler güzel olmazsa göremeyeceksiniz. Çok güçlü senaryolar gelmesi lazım" cevabını verdi.

Senaryoların yetersiz olduğunu söyleyen usta sanatçı, "Bence yok gibi görünüyor ama yapılan bütün işlerde sansür var. Böyle ayaküstü konuşulacak şeyler değil bunlar" ifadelerini kullandı.

İbrahim Kalın: "Sınırımızda terör devleti kurulma ihtimali ortadan kalkmıştır"Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın CNN TÜRK'e verdiği özel röportajda, "Barış Pınarı Harekatı ile en başta koyduğumuz hedeflere ulaştık" ifadelerini kullandı.
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