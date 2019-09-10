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HaberlerCaddeKadir İnanır'a yoğun ilgi
10.09.2019 - 16:07

Kadir İnanır'a yoğun ilgi

Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır, geçtiğimiz gün Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Kadir İnanır'a yoğun ilgi

Yakın dostuyla birlikte geldiği AVM’de meydan katında bulunan mağazalardan alışveriş yapan Kadir İnanır, şık kombini ve tarzıyla dikkatleri üzerine çekti.

Alışveriş sırasında hayranlarıyla fotoğraf çektirmeyi ihmal etmeyen usta oyuncu, samimi ve mütevazi tavırlarıyla beğeni topladı.

Süleyman Turan'ın son görüntüleri ortaya çıktıKadıköy'de evinde geçirdiği kalp krizi sonrası hayatını kaybeden Süleyman Turan'ın ölümünden yaklaşık 10 gün önce çekilen görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Turan'ın çok sevdiği Que Sera Sera (Ne olacak) şarkısını seslendirdiği görülüyor.
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