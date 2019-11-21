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21.11.2019 - 07:50 |

Kadro belli oldu

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle ocak ayında prömiyerini gerçekleştirecek ‘Amadeus-Mozart’ın, oyuncu kadrosu belli oldu.

Kadro belli oldu

Çolpan İlhan&Sadri Alışık Tiyatrosu ve Piu Entertainment iş birliğiyle ocak ayında prömiyerini gerçekleştirecek ‘Amadeus-Mozart’ın, oyuncu kadrosu belli oldu. Selçuk Yöntem, Okan Bayülgen ve Özlem Öçalmaz’ın rol alacağı oyunda, 12 kişilik koro, 10 kişilik canlı orkestra ve 35 kişilik bir kadro yer alacak.

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