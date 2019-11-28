Kahkaha dolu gala

Komedi filmlerinden ‘Hemen Döneriz’in Mecidiyeköy Torun Center Cinetech sinemalarında yapılan galasına, ünlü isimler katıldı. Yapımcılığını Gökhan Mumcu’nun yaptığı, yönetmen koltuğunda Haydar Işık’ın oturduğu, oyuncu kadrosunda ise Kadir Polatçı, Murat Genç, Burak Satıbol, Ahmet Dursun ve Kıvanç Baran Aslan’ın yer aldığı yapım, yarın izleyiciyle buluşacak.

Organizasyonda, Ümit Karan, Aslı Tandoğan, Saruhan Hünel, Açelya Topaloğlu, Selahattin Taşdöğen, Açelya Elmas, Serhat Onat, Selçuk Kılınç, Hakan Eksen, Ümit Okur ve Kenan Acar gibi isimler yer aldı.

Projede, bir psikiyatristi canlandıran Burak Satıbol, “Çok keyifli bir iş çektik ve eğlendik, inşallah izleyici de sever” dedi.