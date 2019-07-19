19.07.2019 - 08:00| EMRAH AKÇAAY
Kahkaha tufanı
Yılmaz Erdoğan ve ‘Çok Güzel Hareketler’ ekibi Harbiye Açıkhava Sahnesi’ndekileri kahkahaya boğdu.
Hazırlıklara bir ay önce başlayan ve prova sürecini Köyceğiz’de kampta geçiren 22 kişilik BKM Mutfak oyuncularına, Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak da eşlik etti.
Böyle inat görülmedi.Aydın’ın Germencik ilçesi yakınlarında meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazanın aynı gişeden daha önce geçmek isteyen iki aracın gişeye aynı anda dalması sonucu medyana geldiği öğrenilirken, kaza yapan araç sürücüleri ile içerisinde bulunan gençlerin de arkadaş olduğu belirtildi.