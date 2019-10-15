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15.10.2019 - 07:50 | | EMRAH AKÇAAY

Kahkahaya boğdu

İstanbul Komedi Festivali, Cem Yılmaz’ın ‘Soru&Cevap’ performansıyla başladı.

Kahkahaya boğdu

İstanbul Komedi Festivali, Cem Yılmaz’ın ‘Soru&Cevap’ performansıyla başladı. Cemiyet hayatının renkli simaları da etkinliğe katılarak, komedyenin esprileriyle kahkahalara boğuldu. Yapı Kredi Bomontiada Babylon Sahnesi’ndeki organizasyona; Ömer-Hande Taviloğlu, Pelin-Necati Özkan, Begüm-Özcan Karamahmutoğlu, Sema Demiral, Zeynep Selgur, Aslı Günşiray, Özlem Güsar, Berrin Okçu ve Demet Akbağ katıldı. 13 Ekim’de başlayan festival, 3 Kasım’a kadar 107 farklı performansla ve 15 farklı mekanda devam edecek. 

15 Ekim 2019 Magazin Haberleri.
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