Kahkahaya boğdu

İstanbul Komedi Festivali, Cem Yılmaz’ın ‘Soru&Cevap’ performansıyla başladı. Cemiyet hayatının renkli simaları da etkinliğe katılarak, komedyenin esprileriyle kahkahalara boğuldu. Yapı Kredi Bomontiada Babylon Sahnesi’ndeki organizasyona; Ömer-Hande Taviloğlu, Pelin-Necati Özkan, Begüm-Özcan Karamahmutoğlu, Sema Demiral, Zeynep Selgur, Aslı Günşiray, Özlem Güsar, Berrin Okçu ve Demet Akbağ katıldı. 13 Ekim’de başlayan festival, 3 Kasım’a kadar 107 farklı performansla ve 15 farklı mekanda devam edecek.