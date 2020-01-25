25.01.2020 - 07:50 |
Kahve tonlu güzel
Rosie Huntington-Whiteley, Londra’daydı.
İş toplantısına katılan 32 yaşındaki model, çıkışta kendisini görüntüleyen muhabirlere gülümsemekle yetindi. Whiteley, kahverengi tonlarındaki kombiniyle şıktı.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.