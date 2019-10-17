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17.10.2019 - 14:55 |

Kalben'den flaş İbrahim Tatlıses açıklaması

Müzisyen Kalben Sağdıç, geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan ve bir İbrahim Tatlıses cover'ı olan 'Haydi Söyle'yi artık konserlerinde okumayacağını söylediği iddia edilmişti. Kalben'den flaş İbrahim Tatlıses açıklaması geldi.

Kalben'den flaş İbrahim Tatlıses açıklaması

Kalben, "Ben sadece konserlerimde herhangi bir şarkıyı söylemek zorunda olmadığımı, bir müzisyen olarak kendi yazdığım şarkıları söyleme özgürlüğümü, bir süredir sadece kendi şarkılarıma odaklanmak istediğimi söyledim. Kibirli bir ozan olmak istediğimi ve ozan olarak yaşayıp ölmek istediğimi söyledim. Kimseyle şahsi bir sorunum yok. Bir şaka yapmıştım, şaka ne yazık ki tatsız oldu. Çünkü insanın kendi cümleleriyle anlatılmıyor bazı şeyler" ifadelerini kullandı.

'Haydi Söyle' şarkısının sürekli kendisinden istenmesini ilginç bir benzetmeyle anlatan şarkıcı, "20 dinleyici onu istiyor diye 700 dinleyicinin arzularını, bir konserin akışını sürekli değiştirmek zorunda hissedemem. Anam babam gibi memur olmak istesem memur olurdum ama biz serseriliği seçtik. galiba serde biraz asilik var, bu da hiçbir kuruma veya şahsa isyan değildir. Zaten herkes kimin ne olduğunu bilir" dedi.

Türkiye: Mektup çöpe atıldı, yanıtı Barış Pınarı HarekâtıCNN Türk'e konuşan Cumhurbaşkanlığı kaynakları, ABD lideri Trump'ın diplomatik nezaketten yoksun mektubunun reddedildiğini söyledi.
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