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06.12.2019 - 07:50 |

Kalıpların dışında!

Ramsey, tasarımcılar Ezra ve Tuba’yla hayata geçirdiği ‘Personalize Ramsey by EzraTuba’ kişiye özel dikim koleksiyonu ve Made to Measure hizmetinin tanıtımı için özel bir projeye imza attı.

Kalıpların dışında!

Ramsey, tasarımcılar Ezra ve Tuba’yla hayata geçirdiği ‘Personalize Ramsey by EzraTuba’ kişiye özel dikim koleksiyonu ve Made to Measure hizmetinin tanıtımı için özel bir projeye imza attı. ‘Kalıpların Dışında’ mottosuyla ilham verici hikayelere sahip 10 ünlü erkek, tasarımcıların kumaş ve aksesuar seçimleriyle şekillenen takım elbise ve smokinleriyle Okan Bayülgen’in objektifine poz verdi. Altın Mimir, Aslı Orcan, Atasay Kamer ve Başak Oral’ın da davetliler arasında yer aldığı etkinlikte renkli görüntüler ortaya çıktı.

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
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