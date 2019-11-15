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15.11.2019 - 07:50 | | UMUT ÜNVER

Kamp aşkı

Kıvanç Tatlıtuğ, 100 bin TL ödeyerek aracına pikap karavan yaptırdı. Oyuncu, eşi Başak Dizer’le hafta sonları şehir dışına giderek, kamp yapıyor

Kamp aşkı

Kıvanç Tatlıtuğ, son zamanlarda ünlüler arasında popüler olan, doğada kamp yapanlar kervanına katıldı. Oyuncu, eşi Başak Dizer’le hafta sonlarını geçirmek için, Türk firması Crawler’e pikap karavan yaptırdı. 100 bin TL ödeyen Tatlıtuğ, karavanı kendi zevkine göre dizayn ettirdi.

Köpeklerini de yanlarında götüren çift, iki gün boyunca çadırda kalıyor ve kafa dinliyor. Balık tutma hobisi olduğu bilinen oyuncunun, yanına olta ve spor malzemelerini de aldığı öğrenildi. Eşiyle yürüyüşlere de çıkan Tatlıtuğ, şehrin gürültüsünden uzakta stres atıp, İstanbul’a dönüyor.

14 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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