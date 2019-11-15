Kıvanç Tatlıtuğ, son zamanlarda ünlüler arasında popüler olan, doğada kamp yapanlar kervanına katıldı. Oyuncu, eşi Başak Dizer’le hafta sonlarını geçirmek için, Türk firması Crawler’e pikap karavan yaptırdı. 100 bin TL ödeyen Tatlıtuğ, karavanı kendi zevkine göre dizayn ettirdi.

Köpeklerini de yanlarında götüren çift, iki gün boyunca çadırda kalıyor ve kafa dinliyor. Balık tutma hobisi olduğu bilinen oyuncunun, yanına olta ve spor malzemelerini de aldığı öğrenildi. Eşiyle yürüyüşlere de çıkan Tatlıtuğ, şehrin gürültüsünden uzakta stres atıp, İstanbul’a dönüyor.