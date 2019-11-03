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03.11.2019 - 07:50 |

Kamp kumruları

Kadir Doğulu, fırsat buldukça doğada kamp yapıyor. Oyuncu, aldığı eğitimler sayesinde eşi Neslihan Atagül’e de öğrendiklerini anlatıyor

Kamp kumruları

Kadir Doğulu, setten kalan zamanlarını kamp yaparak geçiriyor. Merakının Mersin’de başladığını ifade eden oyuncu, “Eski asker ve profesyonel dağcılardan eğitim aldım. Doğa hazırlığı sever, hazırlıksız olanı ise affetmez! Donanımlı bir çakıyla bile, doğada kalabilme dersleri gördüm. Yanımda mutlaka araziye uygun ekipman ve ilk yardım çantası olur. Konumumu mutlaka birine atarım” diye konuştu.

Bazı zamanlarda kendisine eşi Neslihan Atagül’ün de eşlik ettiğini belirten Doğulu, “Bildiğim her şeyi ona da öğrettim. Zevkle yapıyoruz ve bize iyi geliyor. Doğal ortamda birçok şeye dikkat etmeniz gerekiyor. Kocaeli’de bir ormanlık alanda tek başımayken, ağaca astığım erzağı bir ayının almaya çalıştığını fark ettim. Sesimi çıkarmadım, gün doğumunda toparlanıp, hemen bölgeden uzaklaştım” dedi.

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