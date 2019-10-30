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30.10.2019 - 07:50 |

Kanada yolcusu

Arda Aydın’ın, hem yönetip hem oynadığı ‘İlelebet... Bir Atatürk Hikayesi’, Kanada’da izleyici karşısına çıkacak.

Kanada yolcusu

Arda Aydın’ın, hem yönetip hem oynadığı ‘İlelebet... Bir Atatürk Hikayesi’, Kanada’da izleyici karşısına çıkacak. Proje, 8 Kasım’da Montreal Vainer College’ta, 10 Kasım’da ise Toronto Isabel Bader Tiyatrosu’nda sahnelenecek.

Spiker okuduğu haberden sonra gözyaşlarını tutamadıKuzey Irak'ta devam eden Pençe-3 Harekatı’nda görev yaparken kalp krizi geçiren ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Teğmen Kamuran Ablak'ın (27) şehadet haberini okuyan haber spikeri zor anlar yaşadı. Şehit Teğmen Ablak'ın, genç spikerin lise arkadaşı olduğu öğrenildi.
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