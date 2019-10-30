Kanada yolcusu

Arda Aydın’ın, hem yönetip hem oynadığı ‘İlelebet... Bir Atatürk Hikayesi’, Kanada’da izleyici karşısına çıkacak. Proje, 8 Kasım’da Montreal Vainer College’ta, 10 Kasım’da ise Toronto Isabel Bader Tiyatrosu’nda sahnelenecek.