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02.10.2019 - 07:50 |

Kanal D'ye ödül yağdı

‘Moonlife Yılın En İyileri Ödül Töreni’, önceki akşam KKTC Merit Royal Hotel’de yapıldı.

Kanal D'ye ödül yağdı

Burcu Esmersoy’un sunuculuğunu üstlendiği gecede, Kanal D altı ödüle layık görüldü. Buket Aydın/ Yılın Ana Haber Sunucusu, ‘Çok Güzel Hareketler 2’/ Yılın En İyi Komedi Programı, ‘Gelinim Mutfakta-Fatih Ürek’/ Yılın En İyi Kadın Kuşak Programı, ‘Magazin D’,/ Yılın En İyi TV Magazin Programı, ‘2. Sayfa’ Yılın En İyi Sabah Magazin-Aktüalite Programı, ‘Zalim İstanbul’ ise ‘Yılın En İyi Drama Dizisi’ ödülünü aldı. Buket Aydın, CNN TÜRK’teki ‘Buket Aydın’la 40’ programıyla da ‘Yılın En İyi Haber Söyleşi Programı’ seçilerek çifte mutluluk yaşadı.

2 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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