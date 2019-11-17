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17.11.2019 - 07:50 |

Kanatlar seksi gelmemiş!

Vogue’s Fashion Festival kapsamında Paris’te bulunan Bella Hadid, samimi açıklamalar yaptı.

Kanatlar seksi gelmemiş!

Vogue’s Fashion Festival kapsamında Paris’te bulunan Bella Hadid, samimi açıklamalar yaptı. 23 yaşındaki model, zor dönemlerden geçtiğini söyleyerek, “Mükemmel bir hayat sürmeme rağmen çoğu zaman depresif hissediyordum” dedi. Rihanna’nın eylülde düzenlenen Savage x Fenty şovuna kadar güçlü olmadığını belirten Hadid, “Onun podyumuna çıktığımda kendimi gerçekten ilk kez o kadar seksi hissettim. Hiç o kadar güçlü hissetmemiştim” sözleriyle de Victoria’s Secret’a göndermede bulundu.

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