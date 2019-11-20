Milliyet gazetesinden Özay Şendir'in, "Kandırılmış Duygusu" başlıklı yazısı şöyle:

"Yıllardır televizyon programlarına dair en çok merak ettiğimiz şey, ‘Survivor’a giden yarışmacıların gerçekten aç kalıp kalmadıkları.

Gloriousa, dünyada popüler olmuş televizyon programlarının hilelerini yazdı ve resmen ekrana olan inancımı dağıttı.

Mesela, 'Kardashian Ailesi'nin hikayesinin anlatıldığı programda bir sürü kurgu ve sonradan tekrar çekilmiş sahne vardı” diyor dergi.

Kendi adıma en büyük kandırılmış duygusunu yaşadığım iki program var. Bir tanesi halen yayınlanmakta olan ‘Depo Savaşları’. Sahipsiz depoların açık artırma yoluyla satıldığı ve alanların içinde buldukları değerli eşyalar ve sürprizler meselesi, kurmacaymış meğer. Bir dönem programın en büyük yıldızı olan David Hester, bazı değerli eşyaların önceden yerleştirildiğini söylemiş.

‘Amerikan Toplayıcıları’, ülkenin değişik yerlerindeki koleksiyoncuları bulup, oralara giden, o eşyaları satın alıp, sonra satan adamların hikayesini anlatıyordu.

Meğer o gidilen yerler çok önceden yapım ekibi tarafından bulunan hatta bazı malların pazarlığının önceden yapıldığı yerlermiş. Yani iki toplayıcının gelişi de önceden belli, yaptıkları bazı pazarlıklar da...

‘Pastacılar Kralı’ ve ‘Dağ Adamları’ da sevdiğim yapımlar arasındaydı, onların da bir kısmı kurgulanmış işlermiş.

Liste uzun, ‘Rehineciler Kralı’ gibi halen yayınlamakta olan programlarda da kurgu varmış, geçmişte Trump’ın patron olduğu ‘Çırak’ ya da ‘Amerikan Idol’ yarışmalarında da...

İnsan şaşırmıyor ama hem üzülüyor hem de kandırılmışlık duygusu canını yakıyor."