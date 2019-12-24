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24.12.2019 - 17:56 |

Kansere yakalanan şarkıcı Gülay Sezer'den müjdeli haber

Bir süre önce üçüncü kez kanser tedavisi görmeye başlayacağını açıklayan şarkıcı Gülay Sezer'den müjdeli haber geldi: Tedavi bitti, ilk konsere hazırım.

Kansere yakalanan şarkıcı Gülay Sezer'den müjdeli haber

Gülay Sezer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavim sonrası ilk konser. Hastalığım süresince ilgisini ve desteğini esirgemeyen Devlet erkânına, televizyoncu ve haberci dostlarıma, duyarlı canım arkadaşlarıma, sanatçı kardeşlerime, dualarını esirgemeyen başımın tacı sevenlerime sonsuz sevgi ve saygımla" ifadelerini kullandı.

Kansere yakalanan şarkıcı Gülay Sezerden müjdeli haber

Magazin Bülteni (24.12.2019)24.12.2019 Magazin Bülteni
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Cadde Yazarları

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