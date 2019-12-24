Kansere yakalanan şarkıcı Gülay Sezer'den müjdeli haber

Gülay Sezer, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Tedavim sonrası ilk konser. Hastalığım süresince ilgisini ve desteğini esirgemeyen Devlet erkânına, televizyoncu ve haberci dostlarıma, duyarlı canım arkadaşlarıma, sanatçı kardeşlerime, dualarını esirgemeyen başımın tacı sevenlerime sonsuz sevgi ve saygımla" ifadelerini kullandı.