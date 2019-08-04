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04.08.2019 - 07:50

Kapadokyayı dünyaya övdü

Bella Hadid, Kapadokya’da gerçekleştirdikleri çekimlerden kareleri paylaşarak, “Böylesine bir bölgenin tarihini öğrenmek, ilham vericiydi” diye yazdı.

Kapadokyayı dünyaya övdü

Dünyaca ünlü ABD’li süper model Bella Hadid, Missoni markasının yeni koleksiyonu için Kapadokya’da gerçekleştirdikleri çekimlerden fotoğrafları, sosyal medya hesaplarından paylaştı. Bölgeye övgüler yağdıran yıldız, “Büyülü Kapadokya, harika bir çekim ve gezi için çok teşekkür ederim. Böylesine bir yerin tarihini öğrenmek ve deneyimlemek, inanılmaz ilham vericiydi” notunu düştü.

Geçtiğimiz mart ayında Mert Alaş ve ortağı Marcus Piggott’ın objektifine poz veren Hadid, “En sevdiğim insanlarla muhteşem zaman geçirdim. Asla unutmayacağım. Tüm ekibe teşekkürler ve sizi seviyorum” dedi. Hadid’e, Türk hayranları, “Türkiye de seni seviyor” gibi yüzlerce yorum yaptı. Modele, organizasyonda Adut Akech Bior ve Alton Mason gibi isimler de eşlik etti.


3 Ağustos 2019 Magazin Haberleri.
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