18.12.2019 - 07:50 |
Kar sezonunu açtı
Aleyna Tilki, Bolu Kartalkaya’da sezonun açılmasıyla, Kaya Palazzo’da kışa “Merhaba” dedi.
Aleyna Tilki, Bolu Kartalkaya’da sezonun açılmasıyla, Kaya Palazzo’da kışa “Merhaba” dedi. Arkadaşlarıyla dağa gelen popçu, kayak yapmaktansa, safari gezilerine katılarak, doğanın güzelliklerinin tadını çıkardı.
Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak'tan ilginç kutlama‘Aşkın Kanunu’ adlı dizinin setinde tanışıp aşk yaşamaya başlayan Ceyda Düvenci ve Bülent Şakrak, 2015 yılında Kaz Dağları’nda düzenledikleri törenle dünyaevine girmişlerdi. İlişkilerinde dört yılı geride bırak çiftten Bülent Şakrak, turne dönüşü eşine sürpriz yaptı.