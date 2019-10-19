19.10.2019 - 15:22 |
Karadeniz ailesinin alışveriş keyfi
Rusya'nın Rubin Kazan takımında jübile yaparak aktif futbol hayatına nokta koyan Gökdeniz Karadeniz, önceki gün eşi Sera Karadeniz ve kızıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.
Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de uzun süren alışveriş turunun ardından eğlence merkezine geçen Karadeniz ailesi, daha sonra Günaydın Steakhouse’da yemek yiyerek yorgunluklarını attı.
Futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gökdeniz Karadeniz, daha sonra ailesi ile birlikte AVM'den ayrıldı.