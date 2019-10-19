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19.10.2019 - 15:22 |

Karadeniz ailesinin alışveriş keyfi

Rusya'nın Rubin Kazan takımında jübile yaparak aktif futbol hayatına nokta koyan Gökdeniz Karadeniz, önceki gün eşi Sera Karadeniz ve kızıyla birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi’nde objektiflere yansıdı.

Karadeniz ailesinin alışveriş keyfi

Öğlen saatlerinde geldiği AVM’de uzun süren alışveriş turunun ardından eğlence merkezine geçen Karadeniz ailesi, daha sonra Günaydın Steakhouse’da yemek yiyerek yorgunluklarını attı.

Futbolseverlerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Gökdeniz Karadeniz, daha sonra ailesi ile birlikte AVM'den ayrıldı.

19 Ekim 2019 Magazin Bülteni19 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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