Gökdeniz-Serra Karadeniz çifti yeni yıl alışverişinde

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte soluğu alışverişte alan Gökdeniz-Serra Karadeniz çifti, uzun süre mağazaları dolaştı.

Kış soğuğunun kendisini göstermesi ile birlikte özellikle giyim ürünleri satan mağazaları dolaşan ikili, yakınlarına yeni yıl öncesi hediyeler almak için mağaza gezmeyi de ihmal etmedi.