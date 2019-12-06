MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin Haberleri Gökdeniz-Serra Karadeniz çifti yeni yıl alışverişinde
06.12.2019 - 13:59 |

Gökdeniz-Serra Karadeniz çifti yeni yıl alışverişinde

Türk futbolunun emektar ismi Gökdeniz Karadeniz, önceki gün eşi Serra Karadeniz ile birlikte Zorlu Alışveriş Merkezi'nde görüntülendi.

Gökdeniz-Serra Karadeniz çifti yeni yıl alışverişinde

Yeni yılın yaklaşması ile birlikte soluğu alışverişte alan Gökdeniz-Serra Karadeniz çifti, uzun süre mağazaları dolaştı.

Kış soğuğunun kendisini göstermesi ile birlikte özellikle giyim ürünleri satan mağazaları dolaşan ikili, yakınlarına yeni yıl öncesi hediyeler almak için mağaza gezmeyi de ihmal etmedi.

6 Aralık 2019 Magazin Bülteni.
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Can Yaman İspanyol muhabirle flört etmeye çalıştı

Can Yaman İspanyol muhabirle flört etmeye çalıştı

Kahve eşliğinde sohbet

Kahve eşliğinde sohbet

Bülent Serttaş'tan yeni yıla yeni şarkı

Bülent Serttaş'tan yeni yıla yeni şarkı

Cenk Eren'in alışveriş keyfi

Cenk Eren'in alışveriş keyfi

Sıradaki Haber