Kardelen Acar: Banyoya kapanıp hüngür hüngür ağladım

Kardelen Ergin, Erdal Acar ile nasıl tanışıp evlendiklerini şöyle anlattı:

"Tamamen tesadüf oldu. Çeşme’de şans eseri aynı lokantadaydık. Erdal beni fark etmiş; lokantanın sahibi ile konuştuğumu görünce hakkımda bilgi toplamış. Sonra ortak arkadaşlarımız aracılığıyla tanıştık. Bana ilk günden ‘Görürsün seninle evleneceğiz’ dedi. Aya Yorgi koyuna lazerle adımı yazdırdı.”

Kardelen Acar, hamileliği ve Erdal Acar'ın eski eşlerinden olan çocukları Cansu, Eremcan ve Yiğitcan ile ilişkisine dair şunları söyledi:

"Erdal gerçekten çok iyi bir baba. Her şeyden vazgeçer, evlatlarından asla. Onlara karşı sonsuz bir sabrı ve hoşgörüsü var. Sırlarını saklar, dertlerini paylaşır."

27 yaşındaki güzel, "Derin’i doğurduğum gün hastane odasındaki banyoya kapanıp yarım saat hüngür hüngür ağladım. Kendimi çaresiz hissetmiş ve korkmuştum. Sonra bunun çok saçma olduğunu anladım. İkiz bebek beklemek bazen beni fazla endişelendiriyor. Oğullarımıza kayınperimin (İsmet) ve rahmetli babamın (Metin) isimlerini vereceğiz" açıklamasını yaptı. (Posta)

