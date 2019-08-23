23.08.2019 - 07:50
Kardeş kutlaması
Arzu Sabancı, önceki gün kardeşi Cem Çelikoğlu’nun doğum günü için aile yemeği düzenledi.
Bodrum’daki evlerinin iskelesinde yemek masası kurduran iş insanı, kutlamanın tüm detaylarıyla kendisi ilgilendi. Sabancı’nın özenle hazırladığı geceye, Cem Bey’in eşi Zeynep Çelikoğlu, çocukları Can, Lal ve Cemre’nin yanı sıra Ömer Sabancı ve Hacı Sabancı da katıldı. Aile yemeğinin ardından Cem Çelikoğlu, saatler gece yarısını gösterdiğinde doğum günü pastasını üfledi.
Yoğun istek üzerine ikinci kez Harbiye'de arabesk geceTemmuz ayında Harbiye Açıkhava'da sahneye çıkan Cengiz Kurtoğlu ve Hakan Altun, yoğun istek üzerine önceki akşam Poll Production organizasyonu, Demirören TV medya sponsorluğunda gerçekleşen Turkish Airlines Harbiye Açıkhava Konserleri'nde bir kez daha sevenleriyle buluştu.