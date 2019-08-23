Kardeş kutlaması

Bodrum’daki evlerinin iskelesinde yemek masası kurduran iş insanı, kutlamanın tüm detaylarıyla kendisi ilgilendi. Sabancı’nın özenle hazırladığı geceye, Cem Bey’in eşi Zeynep Çelikoğlu, çocukları Can, Lal ve Cemre’nin yanı sıra Ömer Sabancı ve Hacı Sabancı da katıldı. Aile yemeğinin ardından Cem Çelikoğlu, saatler gece yarısını gösterdiğinde doğum günü pastasını üfledi.