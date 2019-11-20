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20.11.2019 - 07:50 | | Onur Dinçer

Karius’un sevgilisi Sophia Thomalla: Maço yanı hoşuma gidiyor

Beşiktaşlı futbolcu Loris Karius’u ‘maço bir erkek’ olarak tanımlayan sevgilisi Sophia Thomalla, ‘Bu yanı hoşuma gidiyor. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor’ dedi

30 yaşında olan ve modellik yapan Sophia ile Karius uzun süredir birlikte.

‘Çekici geliyor’

Beşiktaş’ta son haftaların formda ismi olan ve başarılı kurtarışlarıyla öne çıkan kaleci Loris Karius’un sevgilisi Sophia Thomalla, futbolcu sevgilisinde kendisine çekici gelen yanları açıkladı. Almanya’da katıldığı bir etkinlikte RTL televizyonuna konuşan Thomalla, siyah-beyazlı oyuncu ile ilgili olarak “Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor. Bazen kapıyı suratıma çarpar ve aradan birkaç saat geçtikten sonra ‘Sophia nerede?’ diye sorar. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor” dedi.

Karius’un sevgilisi Sophia Thomalla: Maço yanı hoşuma gidiyor



‘Maço erkek bulamıyorsun’

Ünlü rock grubu Rammstein’ın solisti Till Lindeman ile olan ilişkisinin ardından büyük bir üne kavuşan ve şu aralar Karius ile birlikte olan Sophia Thomalla şöyle devam etti: “Bugünlerde artık etrafta pek fazla maço erkek bulamıyorsunuz. Herkesin, bunun sona ermiş olmasından memnuniyetle bahsettiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak tek tük de olsa bunu üzücü ve utanç verici bulan kadınlar da mevcut.”

19 Kasım 2019 Magazin Bülteni19 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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