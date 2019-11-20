Karius’un sevgilisi Sophia Thomalla: Maço yanı hoşuma gidiyor

30 yaşında olan ve modellik yapan Sophia ile Karius uzun süredir birlikte.

‘Çekici geliyor’



Beşiktaş’ta son haftaların formda ismi olan ve başarılı kurtarışlarıyla öne çıkan kaleci Loris Karius’un sevgilisi Sophia Thomalla, futbolcu sevgilisinde kendisine çekici gelen yanları açıkladı. Almanya’da katıldığı bir etkinlikte RTL televizyonuna konuşan Thomalla, siyah-beyazlı oyuncu ile ilgili olarak “Karius maço bir erkek ve bu yanı hoşuma gidiyor. Bazen kapıyı suratıma çarpar ve aradan birkaç saat geçtikten sonra ‘Sophia nerede?’ diye sorar. Bu tip adamlar bana çok çekici geliyor” dedi.









‘Maço erkek bulamıyorsun’



Ünlü rock grubu Rammstein’ın solisti Till Lindeman ile olan ilişkisinin ardından büyük bir üne kavuşan ve şu aralar Karius ile birlikte olan Sophia Thomalla şöyle devam etti: “Bugünlerde artık etrafta pek fazla maço erkek bulamıyorsunuz. Herkesin, bunun sona ermiş olmasından memnuniyetle bahsettiği bir çağda yaşıyoruz. Ancak tek tük de olsa bunu üzücü ve utanç verici bulan kadınlar da mevcut.”