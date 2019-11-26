Karlar Kraliçesi Elsa, iddialı yapımları geride bıraktı

Naim Süleymanoğlu’nun hayatını anlatan ‘Cep Herkülü’ 22 Kasım’da vizyona girdi. 15 milyon bütçeli, gişe beklentisi yüksek fil, ilk 3 günde 292 bin 793 tarafından izlendi.

Türk Sineması’nda birçok rekoru elinde bulunduran, başrolünde Şahan Gökbakar’ın oynadığı ‘Recep İvedik 6’, üçüncü haftasında 381 bin 390 kişi tarafından izlenip 3 milyon 206 bine çıkabildi.

Cem Yılmaz'ın filmini hafta sonu sadece 94 kişi izledi

Cem Yılmaz’ın 18 Ekim’de 391 salonda vizyona giren ‘Kara Komik Filmler’i, 6 haftada 2 salona düştü. Ve hafta sonu sadece 94 kişi tarafından izlendi.

Kasım ayının en hızlı vizyondan kalkan filmi: Söz Vermiştin

Başrollerini Aslı Tandoğan ile Emre Karayel’in paylaştığı ‘Söz Vermiştin’, kasım ayının en hızlı vizyondan kalkan filmi oldu. Bir haftada sona erdi ve 7 bin 906 kişi tarafından izlendi.

Hafta sonu en çok izlenen film: Karlar Ülkesi 2

Geçen haftaki gişeyi yarı yıl tatili yapan çocuklar belirledi. Dünyada 350 milyon dolarlık hasılatla açılış yapan, ‘Karlar Ülkesi 2’ 393 bin 251 seyirciyle hafta sonu en çok izlenen film oldu. (Posta)