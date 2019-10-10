MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeKarsu’dan yeni albüm
10.10.2019 - 07:50 |

Karsu’dan yeni albüm

Piyanist ve besteci Karsu’nun, kendi adını taşıyan dördüncü albümü, bugün ‘Sumusic’ etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı.

Karsu’dan yeni albüm

Piyanist ve besteci Karsu’nun, kendi adını taşıyan dördüncü albümü, bugün ‘Sumusic’ etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Albümün ilk konserini 22 Ekim Pazar günü Zorlu PSM’de verecek şarkıcı, daha sonra Samsun, Trabzon, Eskişehir, Denizli, Konya, Mersin, Adana ve Gaziantep gibi şehirleri kapsayan Türkiye turnesiyle müzikseverlerle buluşacak.

10 Ekim 2019 Magazin Bülteni10 Ekim 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Perihan Savaş: Yeni projem sürpriz olsun

Perihan Savaş: Yeni projem sürpriz olsun

Utangaç aşıklar: Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu

Utangaç aşıklar: Hande Ataizi-Dinç Aydoğdu

Gülben Ergen kostüm provalarına başladı

Gülben Ergen kostüm provalarına başladı

Büşra Pekin'den 'Sen Olsan Bari' sürprizi

Büşra Pekin'den 'Sen Olsan Bari' sürprizi

Sıradaki Haber