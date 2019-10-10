Karsu’dan yeni albüm

Piyanist ve besteci Karsu’nun, kendi adını taşıyan dördüncü albümü, bugün ‘Sumusic’ etiketiyle tüm dijital platformlarda yerini aldı. Albümün ilk konserini 22 Ekim Pazar günü Zorlu PSM’de verecek şarkıcı, daha sonra Samsun, Trabzon, Eskişehir, Denizli, Konya, Mersin, Adana ve Gaziantep gibi şehirleri kapsayan Türkiye turnesiyle müzikseverlerle buluşacak.