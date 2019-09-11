'Kaşar'ı bırak çocuğa bak

İşte Özay Şendir'in bugünkü Milliyet Cadde'de yayınlanan yazısından o bölüm:

“Çekirdekleri alıp, koşun kızlar kavga başladı” diyen mahalle dedikoducusu teyzelere benziyor halimiz bazen...

Kaan Tangöze’nin şimdiki eşi Kıvılcım Ural, eski eşi Seçkin Piriler’e ‘Eski kaşar’ demiş, bunun üzerine de hakaret davası açılmış ya, atladık haberin üzerine.

Herkes ‘eski kaşar’ tanımlaması üzerinden gördü haberi, yedi yaşında bir çocuğu ıskalayarak.

Mesajdaki iddia ne? Annesinin evden kovduğu yedi yaşındaki bir çocuk.

Kimsenin umurunda olmadı işin bu boyutu...

Bizim mesleğimiz insandan yana durmayı gerektirir oysa.

Ama biz gazeteci değil de, mandıra sahibiymişiz gibi atladık ‘eski kaşar’ lafının üzerine, tepindikçe tepindik.

Türkiye’de boşanmış ama birbiriyle derdi bitmemiş bir sürü eski karı-koca, anne ve baba olduklarını unutup, çocukları üzerinden hesaplaşmaya devam ediyor.

Ünsüzlerden haberimiz olmuyor, ünlüde de asıl üzerinde durmamız gereken noktayı atladık hep beraber.

Umarım davayı açan Savcı, Piriler’e “Gerçekten oğlunuzu evden mi kovdunuz?” diye sormuştur.

Umarım, Piriler, Ural’ın yargılanması için çalışırken, annelik davranışlarının sorgulanır hale geldiğini de fark etmiştir.

Sadece kendi çocuklarımızı değil, tüm çocukları sevmeyi başardığımız gün, ‘eski kaşar’ ya da ‘beyaz peynir’ gibi hakaretlere değil, gerçek drama bakmayı öğreneceğiz inşallah...



