Kavga mı ettiler? İddialara yanıt...

Şükran Ovalı ile Caner Erkin, 2017 yılında nikah masasına oturmuş; geçtiğimiz yıl da kızları Mihran Ela dünyaya gelmişti.

Çift, önceki gün kızlarının 1. yaşını sürpriz bir parti ile kutladı.

Sosyal medyada paylaşılan kutlama videolarında Şüran Ovalı ile Caner Erkin arasındaki gerilim dikkat çekmişti.

Dün yakın arkadaşının doğum günü kutlamasına katılan Şükran Ovalı, mekan çıkışı konuyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Şükran Ovalı "Üzülerek söylüyorum ki çok mutluyuz. Haberleri siz çıkarıyorsunuz. Allah bağışlasın çok tatlı bir evladımız var. Hayatımın en güzel dönemini yaşıyorum. Her şey çok yolunda, biz çok mutluyuz!" dedi.







