MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerCaddeKavgalı rap'çiler aynı festivalde!
30.07.2019 - 09:25

Kavgalı rap'çiler aynı festivalde!

Olaylı bir şekilde rap dünyasına dönüş yapan Norm Ender, yeni şarkısında “Mekanın sahibi geri geldi, bebeleri pistten alalım” sözleriyle Ben Fero’yu hedef almıştı.

Kavgalı rap'çiler aynı festivalde!

 

Norm Ender ile Ben Fero Marmaris Saklıköy’de 30 Ağustos-1 Eylül’de yapılacak Azmak Fest’te sahne alacak. Tatsızlık çıkmaması için rap’çilerin konserleri iki ayrı güne alındı.

Öte yandan rap'çilerin savaşı, Ceza, Ezhel, Killa Hakan ve Ben Fero'nun 'Fight Kulüp' şarkısıyla daha da kızıştı.

'BEĞENMEDİM'
Norm Ender'in 'Mekanın Sahibi' şarkısına yanıt olarak algılanan 'Fight Kulüp' şarkısı birkaç saat içinde Twitter'da trend topic listesinde zirveye oturdu. Norm Ender'i sevenler ise şarkıyı 'Beğenmedim' yağmuruna tuttu.

Munzur Dağları'nda yaban keçileri görüntülendiErzincan ile Tunceli sınırında yer alan Munzur Dağlarında, nesli tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan ve avlanması yasak olan yaban keçileri, yüksek kesimlerdeki sarp kayalıklarda beslenirken görüntülendi.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
En Çok Okunanlar

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'İkinci şansımı kullanıyorum'

'İkinci şansımı kullanıyorum'

Peri Şebnem

Peri Şebnem

‘Tarz değişikliği yok’

‘Tarz değişikliği yok’

Bodrum’da Kenan’la coştular

Bodrum’da Kenan’la coştular

Sıradaki Haber