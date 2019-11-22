22.11.2019 - 07:50 |
Kaya’dan gözdağı
Türkiye’de ikincisi Mehmet Yıldırım tarafından organize edilen Fashion&Music, renkli görüntülere sahne oldu
Türkiye’de ikincisi Mehmet Yıldırım tarafından organize edilen Fashion&Music, renkli görüntülere sahne oldu. Ece Gürsel, Elif Ece Uzun, Tuğba Melis Türk ve Seda Kırımlıoğlu gibi isimler, modacıların tasarımlarını tanıttı. Organizasyon sonunda Serkan Kaya sahne alarak, sevilen parçalarını seslendirdi. Şarkıcı, Mahsun Kırmızıgül ve Özcan Deniz’in müzik sektörüne dönecek olmasına, “Tabii ki devir değişti, Serkan Kaya da değişti. Mekanın ve sahnelerin de sahibi şu an da benim. Arabeskin hakkını verdiğimi düşünüyorum. Ama ‘Mekanın sahibi’ diye bir cümle yok, sahnenin sahibi vardır” dedi.
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