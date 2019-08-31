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31.08.2019 - 07:50| SEÇKİN ŞENVARDAR

Kaza atlattı

Ayşegül Aldinç, menajeri Yelda Önen’in kullandığı otomobille başka bir aracın çarpışması sonucu tehlike atlattı.

Kaza atlattı

Nişantaşı’nda meydana gelen olayda sanatçı, diğer otomobilin sürücüsüyle tartışan menajerini sakinleştirmek için büyük çaba harcadı. Aldinç, “Cana geleceğine mala gelsin” diyerek tarafların anlaşmasını sağladı. Sanatçı, diğer taraftan görüntü almak isteyen gazetecilere tepki gösteren Önen’i “Bırak, onlar işlerini yapıyorlar” diyerek, uyardı.

 

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