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21.11.2019 - 12:58 |

'Keanu Reeves, Alexandra Grant’a evlenme teklif etti' iddiası

Kanadalı aktör Keanu Reeves, kasım ayının ilk haftasında, Los Angeles’ta düzenlenen LACMA Art Film Festivali’nin galasına sevgilisi Alexandra Grant ile katılmıştı. 55 yaşındaki oyuncunun, Grant'a evlenme teklif ettiği konuşuluyor.

'Keanu Reeves, Alexandra Grant’a evlenme teklif etti' iddiası

Keanu Reeves, Los Angeles'ta düzenlenen LACMA Art Film Festivali'nin galasına, yıllar sonra ilk kez bir kadınla el ele katılmış ve herkesi şaşırtmıştı. 46 yaşındaki Alexandra Grant ile galaya katılan oyuncunun, görsel sanatlarla ilgilenen sevgilisine evlenme teklif ettiği iddia edildi.

Grant ve Reeves hakkında daha önce de Malibu’da gizli ve gözlerden uzak bir düğün planladıkları haberleri çıkmıştı.

    21 Kasım 2019 Magazin Bülteni21 Kasım 2019 Magazin Bülteni
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    Cadde Yazarları

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