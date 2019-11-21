'Keanu Reeves, Alexandra Grant’a evlenme teklif etti' iddiası

Keanu Reeves, Los Angeles'ta düzenlenen LACMA Art Film Festivali'nin galasına, yıllar sonra ilk kez bir kadınla el ele katılmış ve herkesi şaşırtmıştı. 46 yaşındaki Alexandra Grant ile galaya katılan oyuncunun, görsel sanatlarla ilgilenen sevgilisine evlenme teklif ettiği iddia edildi.

Grant ve Reeves hakkında daha önce de Malibu’da gizli ve gözlerden uzak bir düğün planladıkları haberleri çıkmıştı.