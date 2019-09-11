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HaberlerCaddeKedisine beste yaptı
11.09.2019 - 07:50

Kedisine beste yaptı

Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra solo müzik kariyerinde ‘Bir Tanecik Aşkım’ ve ‘Ağlat Beni’ gibi şarkılarla başarı yakalayan Gülçin Ergül, Dudi isimli kedisine blues tarzında esprili bir beste yaptı.

Kedisine beste yaptı

Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra solo müzik kariyerinde ‘Bir Tanecik Aşkım’ ve ‘Ağlat Beni’ gibi şarkılarla başarı yakalayan Gülçin Ergül, Dudi isimli kedisine blues tarzında esprili bir beste yaptı. Parçayı sosyal medya hesaplarından paylaşan şarkıcı, “Kedim Dudi’yi çok özleyince ortaya böyle bir
parça çıktı. Tüm hayvanseverlere gelsin, kedici dostlarınızı video’nun altına tag’leyin” diye yazdı.

Mehir olarak 10 külçe altın istedi!Şarkıcı Aylin Coşkun ile Volkan Aslan, bu akşamki düğünleri öncesi dini nikah kıydı. Mehir olarak eşinden 10 külçe altın isteyen Aylin'in, sosyal medyada paylaştığı görüntüler dikkat çekti.
daha fazla video için
Cadde Yazarları
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