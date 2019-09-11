Kedisine beste yaptı

Hepsi grubundan ayrıldıktan sonra solo müzik kariyerinde ‘Bir Tanecik Aşkım’ ve ‘Ağlat Beni’ gibi şarkılarla başarı yakalayan Gülçin Ergül, Dudi isimli kedisine blues tarzında esprili bir beste yaptı. Parçayı sosyal medya hesaplarından paylaşan şarkıcı, “Kedim Dudi’yi çok özleyince ortaya böyle bir

parça çıktı. Tüm hayvanseverlere gelsin, kedici dostlarınızı video’nun altına tag’leyin” diye yazdı.