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31.10.2019 - 09:52 |

'Kem gözlüler uzak dursun'

Eser-Berfu Yenenler çiftinin bebekleri Kuzey, geçtiğimiz haftalarda dünyaya gelmişti. Anne olmanın sevincini yaşayan Berfu Yıldız, oğlu Kuzey'in 8 günlükken çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından yayınladı.

'Kem gözlüler uzak dursun'

Berfu Yenenler, Instagram paylaşımına şu notu düştü:
"Kuzey burada 8 günlük ve benim suratımdan uykusuzluk akıyor. Hoş şu anda da sadece 24 günlük oldu, çok büyüdüğünden ve adam olduğundan bahsedemeyeceğim. O hala çok minnak ve ben hala uykusuzum. İşler ne zaman düzene girecek diye sabırsızlıkla bekliyorum. Bu arada 'Kötü enerjiydi, nazardı bize bir şey olmaz' kafasından 'Ne olur bir 'Maşallah' deyin, nazar değdirmeyin' kafasına geldim. Kem gözlüler uzak dursun."

Yenenler'in paylaşımı kısa sürede çok sayıda 'Maşallah' yorumu ve 34 binin üzerinde beğeni aldı.

Kem gözlüler uzak dursun

31 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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