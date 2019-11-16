MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerMagazin HaberleriKemal Gülman: Bekarlık sultanlıkmış
16.11.2019 - 11:19 |

Kemal Gülman: Bekarlık sultanlıkmış

21 yıllık üçüncü eşi Feryal Hanım’dan boşanan iş adamı Kemal Gülman, Ulus'ta bir mekandaydı.

Kemal Gülman: Bekarlık sultanlıkmış

Gülman Group’un patronu Kemal Gülman, 21 yıllık üçüncü eşi Feryal Hanım’dan iki yıl önce olaylı bir şekilde boşanmıştı. Kemal Bey, önceki gece Ulus'ta bir mekanda arkadaşlarıyla sohbet ediyordu.

Gülman, "Nerelerdesiniz? Uzun zamandır ortalarda yoktunuz" sorusuna, "Yaşamımın büyük bölümünü Monaco’da geçiriyorum” cevabını verdi.

Kemal Bey, “Üç evlilikten sonra bekarlığa alıştınız mı?” sorusu üzerine ise "Vallahi bekarlık sultanlıkmış. Kafam rahat. Harika, dertsiz tasasız bir hayat yaşıyorum. Çok ama çok mutluyum” ifadelerini kullandı.

16 Kasım 2019 Magazin Bülteni16 Kasım 2019 Magazin Bülteni
daha fazla video için
Cadde Yazarları

Çok Okunan Magazin Haberleri

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

'Neden kaçıyorsunuz?'

'Neden kaçıyorsunuz?'

İkinci çocuk heyecanı sardı

İkinci çocuk heyecanı sardı

'Aldatma yok'

'Aldatma yok'

Aleyna Tilki: Bebeğimi kucağıma ver!

Aleyna Tilki: Bebeğimi kucağıma ver!

Sıradaki Haber