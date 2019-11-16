Kemal Gülman: Bekarlık sultanlıkmış

Gülman Group’un patronu Kemal Gülman, 21 yıllık üçüncü eşi Feryal Hanım’dan iki yıl önce olaylı bir şekilde boşanmıştı. Kemal Bey, önceki gece Ulus'ta bir mekanda arkadaşlarıyla sohbet ediyordu.

Gülman, "Nerelerdesiniz? Uzun zamandır ortalarda yoktunuz" sorusuna, "Yaşamımın büyük bölümünü Monaco’da geçiriyorum” cevabını verdi.

Kemal Bey, “Üç evlilikten sonra bekarlığa alıştınız mı?” sorusu üzerine ise "Vallahi bekarlık sultanlıkmış. Kafam rahat. Harika, dertsiz tasasız bir hayat yaşıyorum. Çok ama çok mutluyum” ifadelerini kullandı.