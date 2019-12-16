16.12.2019 - 07:50 |
Kemer Country’de alışveriş günleri
Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club, Göktürk dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Yılbaşı Alışveriş Günleri’ne ev sahipliği yapacak.
Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club, Göktürk dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Yılbaşı Alışveriş Günleri’ne ev sahipliği yapacak.Geçtiğimiz sene yoğun ilgi gören etkinlik, bu yıl 22 Aralık’ta gerçekleşecek. Yüzlerce katılımcı ve firmanın yer alacağı organizasyonda, kapılar saat 10.00’da açılacak. 22.00’de sona erecek etkinlikte, konuklar Yaren Sefai’nin keman dinletisi ve Faruk Emre’nin canlı müzik performansı eşliğinde alışveriş yapacak.
Müge Anlı canlı yayınında tüyler ürperten itiraflar!ATV ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında kızını aramaya gelen Zeynep Ergül, kayıp Mehmet Muharrem Erbay olayını tekrar gündeme gelmesine sebep oldu. Geçen hafta canlı yayında gözaltına alınarak Jandarma'da ifadesi alınan Zeynep Ergül açıklamaları programa damga vurdu. İmam olan ağabey Cahit Ergül'ün itirafı herkesi şoke etti.