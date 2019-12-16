Kemer Country’de alışveriş günleri

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club, Göktürk dergisi tarafından bu yıl ikincisi düzenlenecek Yılbaşı Alışveriş Günleri’ne ev sahipliği yapacak.Geçtiğimiz sene yoğun ilgi gören etkinlik, bu yıl 22 Aralık’ta gerçekleşecek. Yüzlerce katılımcı ve firmanın yer alacağı organizasyonda, kapılar saat 10.00’da açılacak. 22.00’de sona erecek etkinlikte, konuklar Yaren Sefai’nin keman dinletisi ve Faruk Emre’nin canlı müzik performansı eşliğinde alışveriş yapacak.