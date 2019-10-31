Kemer Country'de bayram havası

Demirören Şirketler Grubu’na bağlı Kemer Country Club’da, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı, özel olarak düzenlenen Cumhuriyet Golf Kupası Turnuvası’yla, coşkulu bir şekilde kutlandı. Yetişkinler, junior’lar ve miniklerin katılım gösterdiği turnuvaya, 96 yetişkin ve 32 junior sporcu katıldı. Organizasyonda; Kıvanç Oktay, Nihat Özdemir, Beyhan Goldman Benardete, Erdem Kıramer, Hasan Akçakayalıoğlu, Fikret Öztürk, Baha Telli ve Mehmet Ziylan’ın da aralarında bulunduğu, iş ve cemiyet dünyasının önde gelen isimleri katıldı.

Kupada; ‘Yetişkinler Takım Gross’ ve ‘Cumhuriyet Golf Kupası Takım Birincileri’; Kıvanç Oktay, Erhan Kamışlı, Baha Telli ve Mehmet Ziylan; Bahçeşehir Koleji’nin desteğiyle gerçekleşen ‘Minikler Cumhuriyet Kupası’nda ise; Kemal Dedeman, Timur Cihantimur, Ömer Ersin Bilgin ve Halil Egemen Yıldırım birinci oldu. Turnuvaların sonunda kupalar sahibini buldu.