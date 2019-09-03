Kemer Country’de nefesler tutuldu!

Binicilik tutkunları hafta sonu, Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde buluştu. Türkiye Binicilik Federasyonu’nun düzenlediği ‘30 Ağustos-1 Eylül CSI Engel Atlama Yarışmaları’nda çeşitli ülkelerden bir araya gelen 150 sporcu ve 250 at kıyasıya yarıştı. Etkinlikte, ‘Yıldızlar’, ‘Gençler’, ‘Genç Yetişkinler’, ‘Ustalar’ ve ‘Kadınlar’ kategorilerinde şampiyonlar belli olurken,Türkiye, beş dalda sahaya çıktı.

Koru Sigorta, Qatar Airways, Alternatif Bank sponsorluğunda düzenlenen yarışmaların destekçileri, Alba Prestige, Atik, Işık Peyzaj, Radyo D ve Vansan olurken, organizasyonun medya sponsorluğunu Demirören Medya üstlendi. Binicilikte seyir zevki en yüksek olan ‘Engel Atlama Şampiyonası’nın keyfini yaşayan davetliler, aynı zamanda Kemer Country Atlı Spor Kulübü ve DS Automobiles Türkiye iş birliği çerçevesinde, yeni nesil DS Automobiles modellerini test etme imkanı da buldu.