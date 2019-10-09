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09.10.2019 - 07:50 |

Kemer Country’de renkli buluşma

Kemer Country Golf Kulübü, Türk yatçılığının öncü markalarından MARINBASE Yacht Management tarafından ilk kez düzenlenecek ve geleneksel hale gelecek,

Kemer Country’de renkli buluşma

Kemer Country Golf Kulübü, Türk yatçılığının öncü markalarından MARINBASE Yacht Management tarafından ilk kez düzenlenecek ve geleneksel hale gelecek, MARINBASE Yachting Golf Cup 2019’a ev sahipliği yapacak. 11-13 Ekim’deki etkinlikte, iç içe geçmeye başlayan golf ve yat sahipliğinin ülkemizde de yeni bir araya gelmesi, ünlü isimleri buluşturacak. ‘Yat Sahipleri Kategorisi’ özel ödüllerinin de verileceği turnuvada, Kemer Country Golf Kulübü, büyükler ve çocuklar için çok özel bir hafta sonuna ev sahipliği yapacak.

9 Ekim 2019 Magazin Bülteni9 Ekim 2019 Magazin Bülteni
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