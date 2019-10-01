Kemer Golf'te THY rüzgarı

Golf ve spor dünyasının ünlü isimleri, Kemer Country Golf Kulübü’nde bir araya geldi. ‘Turkish Airlines World Golf Cup Turnuvası’nın üç gün süren heyecan dolu etkinliğinde, Nihat Özdemir, Erdem Kıramer, Hamit Altıntop, Rana Esen ve Beyhan Benardete’nin de yer aldığı 360 finalist yarıştı. National Car Rental ve SOCAR firmalarının sponsor olduğu organizasyonun kazananları, kasım ayında Antalya’da yapılacak büyük finalde oynayarak, ‘Turkish Airlines Open Pro-Am’de mücadele edecek. Turnuvada, bayanlarda 24 ve altı handikap seviyesinde yarışan Ayşen Erdoğan şampiyon olurken, erkeklerde ise 46 puanla Cavit Ersoy birinci sıraya yerleşti. Ödüllerini, Demirören Holding Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım Demirören’in takdim ettiği ikili, Antalya’da düzenlenecek finale gitmeye hak kazandı.